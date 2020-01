ATENÇÃO Dnit instala radar no anel viário de Três Lagoas O redutor de velocidades está em teste na BR-262 e não tem data para entrar em funcionamento

6 JAN 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Desde o final de semana um novo redutor de velocidades eletrônico começou a funcionar em Três Lagoas, o radar está instalado na rodovia BR-262, anel viário da cidade próximo ao recinto Leiloado.

Em contato com o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) em Três Lagoa, foi informado que o radar está em teste e foi implantado pela empresa Fiscaltech, não foi informado o valor da instalação e nem a data prevista para começar a operar.

De acordo com o Dnit a velocidade máxima no trecho da rodovia que passa pelo perímetro urbano será de 60km/h, os radares também administrados pela Fiscaltech, que estão instalados na Ranulpho Marques Leal, cruzamento com a avenida Capitão Olinto Mancini e com a rua Egydio Thomé, e outro em frente a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), continua funcionando normalmente e com o limite de velocidade de 40 km/h.

O Dnit também informou que mais redutores de velocidades devem ser instalados em pontos estratégicos, tanto do perímetro urbano quanto nos demais trechos das rodovias BR-262, e BR-158.