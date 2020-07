INVERNO Doce e fritura são vilões durante período de estiagem Grupos alimentares podem prejudicar o bom funcionamento do seu organismo

26 JUL 2020 - 08h:00

Sem chover há mais de dois meses em Três Lagoas, o inverno está mais seco que o de anos anteriores. A umidade relativa do ar está abaixo do ideal há mais de uma semana e mantendo-se em níveis alarmantes, nas faixas entre os 25% e 50%. “O corpo é quem paga essa conta”, opina a aposentada Aparecida Bueno.

A sensação de mais cansaço e indisposição são característicos do período de estiagem. Por isso, de acordo com a nutricionista funcional Suellen Magro, escolher corretamente os alimentos e bebidas são fundamentais para manter o bom funcionamento do organismo. “Beber água é importante o ano inteiro, evidentemente. Mas em períodos em que a umidade do ar está baixa, precisamos beber ainda mais porque podemos ter complicações de pele, além das alérgicas”, explica Magro.

Segundo a especialista, doces, embutidos e frituras devem ser evitados. “Esses alimentos são responsáveis por piorar a sensação de desidratação quando há uma baixa umidade do ar”.

O aumento de consumo, na contrapartida, não deve ser somente da água. Mas também de alimentos que possuam maior teor de líquido. “Melão, kiwi, morango, melancia e mamão, por exemplo. São opções naturais e que irão, certamente, auxiliar a manter os níveis de água corporal em um limite adequado”, acrescenta.

RECOMENDAÇÕES

A Organização Mundial da Saúde orienta que neste período de tempo mais seco, atividades físicas entre as 10h e 16h devam ser evitadas. Além disso, é importante hidratar a pele e aumentar consumo de água.

Outra dica é manter o ambiente de trabalho e de casa mais úmido.