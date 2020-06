INVERNO Doe agasalhos na campanha ‘Aquecendo Corações’ 2020 Frio é implacável e campanha arrecada doações para os mais necessitados

14 JUN 2020 - 09h:00 Por Beatriz Rodas

As últimas semanas foram marcadas pelo frio e o termômetro em Três Lagoas chegou a registrar 5ºC; temperatura incomum para quem está acostumado ao calor típico do Mato Grosso do Sul. Mas se você acha que o frio já passou, se engana. O inverno de verdade ainda nem chegou!

O frio é implacável. Causa sofrimento. O Grupo RCN de Comunicação, unido a empresas e instituições parceiras coloca a mão na massa e entra em ação nesta campanha humanitária e de solidariedade que leva o nome Aquecendo Corações. Este é o momento de aproveitar calor dos últimos dias e o contágio da solidariedade e de amor a próximo para pegar aqueles casacos e cobertores que esquecidos no findo do guarda roupa, que não usamos mais e doar para quem precisa.

Junte os agasalhos, cobertores e roupas que você não usa e doe.

O Grupo RCN de Comunicação e a imobiliária Daterra Imóveis são dois postos que recebem doações durante o horário comercial. Mas, se você preferir, a campanha Aquecendo Corações vai até você. Ligue para (67) 99251 7511, que uma equipe será enviada para buscar as peças que você doar.

“Todo ano nós fazemos uma campanha do agasalho, mas este ano, em especial, foi necessário fechar algumas parcerias para incrementar o volume das doações, diante do quadro pandêmico que a vivemos, entre medidas de prevenção no combate ao Covid-19”, diz Lucas Congro, diretor do Grupo RCN de Comunicação e idealizador da campanha.

Lucas acrescenta que “os meninos da Ordem DeMolay, junto com o nosso Grupo de Comunicação , vão somar forças na arrecadação das doações. Vamos fazer quatro drive-thrus em pontos diferentes da cidade, além dos pontos fixos já estabelecidos para a arrecadação de agasalhos. Todas peças arrecadadas serão higienizadas pela lavanderia Lava&Leva, proporcionando às pessoas a entrega de roupas limpas sem qualquer possibilidade de contágio com o COVID- 19.