DOF DOF apreende 140 quilos de maconha que viria para Três Lagoas Dentro carro 132,1 quilos de maconha e 13,7 quilos de skunk

29 SET 2020 - 16h:39 Por Israel Espíndola

A apreensão aconteceu na manhã de terça-feira(29), pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Naviraí. Dentro carro 132,1 quilos de maconha e 13,7 quilos de skunk, o destino do entorpecente, Três Lagoas.

O carro foi interceptado pelos policiais em uma estrada vicinal de Naviraí, quando o veículo que seguia no sentido contrário parou bruscamente. O condutor e o passageiro tentaram fugir para um matagal às margens da estrada, mas foram detidos.

De acordo com as informações policiais, o motorista, um homem de 26 anos de idade, disse que comprou o entorpecente na cidade paraguaia de Capitán Bado e pretendia revendê-lo na cidade de Três Lagoas (MS). O passageiro foi contratado, pelo condutor, para ajudar no transporte da droga.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde os dois homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.

Denúncias

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.