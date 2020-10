TRÁFICO DOF apreende aproximadamente 6 toneladas de maconha A droga foi levada para a delegacia de Brasilândia

22 OUT 2020 - 18h:47 Por Alfredo Neto

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) da Polícia Militar, apreenderam um caminhão Mercedes-bens, truck, carregado com aproximadamente 6 toneladas de maconha na tarde desta quinta-feira (22), na rodovia MS 040, entre o município de Brasilândia e Santa Rita do Pardo, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da polícia, o motorista do caminhão percebeu a viatura do DOF se aproximando, jogou o caminhão em uma região de mata e fugiu, abandonando o veículo e a carga. Após os militares confirmaram que se tratava de maconha na carroceria do veículo, os policiais seguiram para Brasilândia, onde a droga e o caminhão foram apresentados ao delegado de Polícia Civil, Thiago Passos.

A droga ainda está sendo pesada e o peso total pode ser alterado, conforme for sendo encontrado mais entorpecentes e, fundos falsos possivelmente existentes do caminhão.

O delegado Thiago Passos, relatou que essa é a maior apreensão de drogas do ano a ser registrada na delegacia de Brasilândia e relatou que mesmo não havendo prisões nesta ocorrência, as investigações prosseguirá, pois já existe possíveis identificações de pessoas que estariam trabalhando de batedores para o caminhão que era utilizado no transporte da droga.