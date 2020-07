VIOLêNCIA Dois casos contra a mulher mancham a madrugada em Três Lagoas Ambos os casos os agressores foram os companheiros das vítimas

7 JUL 2020 - 09h:01 Por Israel Espíndola

Dois casos de violência contra mulher foram registrados na madrugada desta terça-feira (7), em Três Lagoas. Ambos os casos aconteceram por volta das 3h da manhã e foram cometidos por companheiros das vítimas.

O 1º caso aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida, de acordo com o boletim de ocorrência, o ex-companheiro teria invadido a residência da vítima, e tapado a boca da mulher, ao mesmo tempo fazia ameaças de morte. A filha da vítima assistiu toda agressão e todo tempo pedia por socorro. Em determinado momento ela consegui acionar a Polícia Militar pelo 190, percebendo a ligação o homem fugiu pulando o muro.

Uma guarnição fez rondas no bairro e conseguiu prender o acusado, ambos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil. A vítima narrou que já havia registrado um boletim de ocorrência contra o mesmo homem por ameaças e vias de fato no dia 30 de junho deste ano.

O 2º caso aconteceu por volta das 3h da manhã desta terça-feira (7), no bairro São Carlos, as informações do boletim de ocorrência narram que o companheiro da vítima teria saído de casa por volta das 14h de segunda-feira e retornado de madrugada. Ao chegar na residência começou a desferir socos e tapas contra a mulher.

A vítima conseguiu fugir das agressões, mas durante a fuga ela sofreu uma queda muito forte na calçada, sendo socorrida pelos vizinhos que acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e foi encaminhada para o a Unidade de Pronto Atendimento Médico.

A guarnição da PM deu voz de prisão ao autor que estava pelo UPA e foi encaminhado para o DEPAC sem lesões corporais para as providencias cabíveis.