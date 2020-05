RECEPTAÇÃO Dois ex presidiários são presos por furto e receptação Dupla foi presa pela Primeira Delegacia de Polícia Civil

21 MAI 2020 - 17h:33 Por Alfredo Neto

Um ex presidiário de 40 anos, retornou para o sistema prisional após ser flagrado com produtos furtados na tarde desta quinta-feira (21) na residência onde vive, na rua João Silva, bairro Jardim Morumbi, zona Norte de Três Lagoas.

O receptador, foi preso após uma investigação da Primeira Delegacia de Polícia Civil, para investigar alguns furtos cometidos na região norte da cidade.

A Polícia Civil prendeu o homem por receptação, após descobrir a identidade do autor dos furtos, um homem de 38 anos, que cumpriu pena por roubo e furto em Campo Grande. O autor dos furtos foi encontrado pela polícia e confessou os crimes, apontando para quem teria vendido parte do material e ainda deixado com o mesmo outra parte escondida.

Uma equipe de investigadores foram até a casa indicada pelo autor dos furtos e encontraram os produtos que foram furtados. O homem de 40 anos recebeu voz de prisão e foi levado para uma cela da primeira delegacia, e depois levado para o Presídio de Segurança Média, junto com o autor dos furtos que foi preso em flagrante e irá responder por furto qualificado.