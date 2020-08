FORÇA TÁTICA Dois homens e uma mulher são presos pela PM após roubo Um dos autores simulou estar armado e roubo mil reais da vítima

27 AGO 2020 - 06h:53 Por Israel Espíndola

A Força Tática do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prendeu dois homens, ambos com 19 anos, e uma mulher de 29 anos, após roubo no início da madrugada desta quinta-feira (27), no bairro Santos Drumond, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, os três teriam abordado a vítima na avenida Clodoaldo Garcia, simulando estar armado roubou a quantia de R$1.000. Após o roubou os três fugiram em duas bicicletas, uma no modelo mountain bike de cor escura e outra no modelo poti.

Diante das informações a Força Tática foi acionada, na avenida Clodoaldo Garcia foi avistado as três pessoas, a vítima acompanhada de uma testemunha reconheceu os autores, e a autora.

Ambos foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), na delegacia foi preciso algemar um dos autores que estava muito agitado devido o uso excessivo de drogas e bebida alcoólica.