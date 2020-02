CONFUSÃO Dois são presos após briga por causa de bebida Polícia Militar informa que a dupla estava em bar quando houve o desentendimento

4 FEV 2020 - 07h:17 Por Alfredo Neto

Dois homens um de 30 anos, e outro de 35 anos, entraram em luta corporal e foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) na noite desta segunda-feira (3) no Conjunto Residencial Orestinho, no bloco Rubens Bueno, região Sudoeste de Três Lagoas.



A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram chamados para atender uma ocorrência de espancamento no Conjunto Habitacional Orestinho. No local, os militares encontraram a dupla com ferimentos na cabeça.



Os homens relataram terem se desentendido por conta de bebidas alcoólicas e que a discussão teria terminado em luta corporal e que usaram pedaços de pau na briga.



Após recusarem atendimento médico, os dois foram levados para a Depac e autuados por lesão corporal. Eles foram liberados para responder em liberdade.