FLAGRADOS Dois homens são presos após furtarem fios elétricos da Suzano Eles foram flagrados pelo circuito de câmeras da fábrica

10 DEZ 2020 - 10h:00 Por Israel Espíndola

Na tarde de quarta-feira (9), dois homens um de 37, outro de 22 anos foram presos por furto de fio elétricos e de cobre, na empresa de celulose Suzano, às margens da BR-158, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, o circuito de câmeras registrou toda a ação dos dois, que foram contratados por uma empresa terceirizada, a Polícia Militar foi acionada e ao abordar o veículo encontraram o material furtado.

No interior do carro estavam duas mochilas contendo diversos cabos e fios de cobre furtados da empresa. O motorista do veículo e dono da empresa terceirizada alegou desconhecer a ação, pois seus funcionários (autores), teriam guardados as mochilas sem a sua presença.

Todos foram presos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.