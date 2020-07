SUSPEITOS Dois homens são suspeitos de homicídio no Jardim Imperial Após o homicídio, iniciou uma troca de acusações envolvendo dois homens

8 JUL 2020 - 16h:25 Por Israel Espíndola

A Polícia Civil investiga quem seria o autor da morte de Miguel Gonçalves, de 34 anos no início da madrugada de quarta-feira (8), na Rua do Fotógrafo, no Jardim Imperial, em Três Lagoas. Após o crime, iniciava uma troca de acusações entre o dono do bar e um homem de 50 anos proprietário de um Hilux prata.

De acordo com o delegado Fernando Casati, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, na noite de terça-feira (7), Miguel estaria bebendo com a esposa e com outro casal de amigos, no bar, quando estes começaram a brigar.

Na ocasião o homem de 50 anos proprietário da Hilux teria tentado apartar a briga e acabou sofrendo um tapa no rosto, a versão apresentada pelo proprietário do bar foi que depois do tapa ele teria ido até o veículo buscado o revólver e efetuado quatro disparos, um acertou no peito da vítima que morreu na hora.

No entanto, a outra versão seria de que após os disparos o dono do bar teria jogado o revólver dentro da Hilux e pedido para que o homem fosse embora. Depois de empreender em fuga o mesmo foi preso pela Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar, onde foi encontrado dentro da Hilux um revólver calibre 38 com quatro capsulas deflagrada.

O delegado informou que a reconstituição do caso deve acontecer na próxima semana e que as investigações continuam para identificar o casal que teria iniciado a briga.