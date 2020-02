2º CASO Dois idosos foram vítimas de estelionáto em Três Lagoas Golpes em idosos dão prejuízo de quase 9 mil reais aos aposentados

20 FEV 2020 - 14h:50 Por Alfredo Neto

Um segundo caso de estelionato contra idosos foi registrado na manhã desta quinta-feira (20) em Três Lagoas.

O segundo caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil e à vítima é um aposentado de 70 anos, e a vítima teria recebido uma ligação de uma suposta atendente da seguradora do cartão de crédito.

Após ser informado pela falsa atendente de que o cartão havia sido clonado, o idoso informou os dados pessoais e do cartão para à golpista que pediu para o idoso esperar na casa que um funcionário do banco, iria até lá buscar o cartão e levar na delegacia.

Após 15 minutos, um motoboy buzinou no portão e disse ter ido retirar os cartões clonados, o idoso entregou para o golpista que se passou por funcionário do banco.

Algumas horas após o idoso recebeu uma ligação do banco informando que o cartão havia sido bloqueado por estar sendo efetuadas compras suspeitas e que o aposentado procurasse a polícia.

O idoso puxou os extratos do cartão do banco e do vale alimentação e descobriu que os criminosos teriam feito duas compras, uma no valor de R$ 3 mil e 200, e uma segunda compra no valor de R$ 2mil e 300.

O estelionato foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil, um inquérito foi aberto e à polícia já trabalha com à hipótese de os dois estelionatos registrados nesta quinta-feira, ter ligação.