TRêS LAGOAS Dois morrem em troca de tiros com a polícia Homens tentavam jogar drogas para dentro do presídio masculino

21 ABR 2020 - 09h:33 Por Ana Cristina Santos

Dois homens morrem na manhã desta terça-feira (21), em troca de tiros com a policiais militares nas proximidades do presídio masculino de Três Lagoas.

De acordo com a polícia, os dois homens tentavam jogar drogas para dentro do presídio. A Polícia Militar foi acionada. Em troca de tiros com os policiais, os homens morrem.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para fazer o trabalho no local.

Mais informações em instantes . ( Com informações do repórter Alfredo Neto)