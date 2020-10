TRÂNSITO Dois são presos: um por dirigir embriagado e o passageiro por tentativa de suborno Embriagado o motorista conduzia o veículo com licenciamento atrasado e a CNH vencida

9 OUT 2020 - 07h:06 Por Israel Espíndola

Na madrugada desta sexta-feira (9), um homem de 27 anos, foi preso por conduzir veículo embriagado, para os policiais o motorista informou que tinha acabado de sair de uma festa, ele foi preso na rua Manoel Jorge, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), realizava rondas no bairro quando na via se depararam com um veículo de placas de Selvíria transitando em zig e zag foi dado a voz de parada. Em entrevista ao motorista os policiais notaram o forte odor de bebida alcoólica, dentro do carro havia duas latas de cervejas abertas.

Ele foi detido e o carro foi encaminhado para o pátio do Detran por estar com o licenciamento vencido desde 2015, e a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), vencida desde 22 de abril de 2020.

No momento em que era confeccionado os autos da infração, o passageiro tentou corromper os policiais alegando que já tinha sido cabo do Exército Brasileiro e que sabia como funcionava o sistema.

Os dois foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), no entanto foi preciso encaminhar os dois ‘bebuns’ no compartimento de segurança da viatura pois havia a possibilidade de fuga.