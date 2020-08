EXTORSÃO Dois supermercados são alvos de golpes de extorsão Nos dois casos os estelionatários tentaram aplicar o golpe por telefone

12 AGO 2020 - 08h:01 Por Israel Espíndola

Duas tentativas de extorsão muito semelhantes foram registradas em dois supermercados, em Três Lagoas, em ambos os golpistas pediram dinheiro fazendo ameaças e supondo até sequestro de familiares. Os casos aconteceram na terça-feira (11), e foram registrados pela Polícia Militar.

O primeiro caso aconteceu por volta das 11h45, em um supermercado na Avenida Duque de Caxias, no Jardim Primaveril.

O segundo caso aconteceu minutos depois. Desta vez, o alvo dos golpistas foi um supermercado na região central de Três Lagoas.

Em ambos os casos, os golpistas ligaram para os estabelecimentos e pediam pra falar com o gerente ou alguém responsável, durante a ligação o estelionatário fez ameaças, e alegou ter sequestrado alguém da família.

Nos dois casos as pessoas que atenderam o golpista desligaram a ligação e acionaram a Polícia Militar por meio do telefone de emergência 190.

Mesma dinâmica

Segundo consta no boletim de ocorrência em ambos os casos o golpista tentou extorquir os estabelecimentos comerciais por telefone.

Na primeira tentativa, a supervisora de caixa, uma mulher teria recebido uma ligação onde um homem pedia pra falar com o gerente: “Eu quero uma informação, gostaria de falar com o gerente, e se ele não estiver quero falar com o responsável”.

Quando o golpista foi informado que o responsável só estaria no estabelecimento comercial em uma hora, o autor então disse: “é um assalto e se tem amor na sua vida, faça tudo o que estou te mandando”. A mulher assustada acabou desligando o telefone e chamou a Polícia Militar.

Na segunda tentativa o golpista agiu da mesma forma, ligou para o supermercado e tentou ser intimidar o gerente: “O senhor é gerente que está de camisa branca? Vá até o caixa e retira todo o dinheiro, por que há duas pessoas armadas no interior da loja observando o que você está fazendo, e há um carro nosso de apoio do lado de fora do supermercado, com pessoas armadas”. O gerente por sua vez, para ganhar tempo disse que a ligação está cortando e perguntou que carro o autor estava, o que causou fúria do golpista, o gerente desligou a ligação e acionou a Polícia Militar.