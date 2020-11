METEOROLOGIA Domingo de eleição será de altas temperaturas Temperatura mínima é de 24°C

15 NOV 2020 - 07h:49 Por Carol Beghelini

O domingo (15) de eleição será de altas temperaturas, e ar abafado em várias áreas do estado. Pela manhã, o sol aparece entre as nuvens, mas o grau de instabilidade aumenta ao longo do dia.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há 60% de probabilidade de chuva no período da tarde. A umidade relativa do ar pode variar entre 50% e 90%.

Para os eleitores, a orientação é que tenham preferência em votar no período da manhã. As temperaturas devem aumentar no período da tarde, podendo registrar até 39°C.