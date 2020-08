FISCALIZAÇÃO Dona de clínica é denúnciada por exercício ilegal da função Dona da clínica de fisioterapia não possuí o registro profissional para atende

13 AGO 2020 - 09h:00 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 35 anos foi denunciada pelo exercício ilegal da função na tarde desta quarta-feira (12) na avenida Professor Padre João Thomes, bairro Quinta da Lagoa, zona Leste de Três Lagoas.

O Crefito (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional) fiscalizou uma residência no bairro Quinta da Lagoa, onde funciona uma clínica de fisioterapia e o serviço prestado era anunciado nas redes sociais e em cartões de visita. Durante a fiscalização os integrantes do Crefito constataram funcionar uma clínica no local, mas ao pedir o registro da profissional que mantinha o local, a mesma relatou aos fiscais ter se formado em fisioterapia e ter atuado profissionalmente até o ano de 2010. E que de lá para cá vem atuando informalmente após pedir o cancelamento do registro profissional.

Após confirmar que à mulher atendia sem o registro profissional de fisioterapia, os agentes do Crefito foram até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi registrado um boletim de ocorrência por exercício ilegal da função.