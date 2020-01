GOLPE Dono de agência de viagens é acusado de estelionato Dez pessoas acusam empresário de receber e não cumprir com o combinado

24 JAN 2020 - 05h:00 Por Alfredo Neto

Guilherme Burmeiko Meira, de 33 anos, dono de uma agência de viagens, foi levado na tarde desta quinta-feira (23) para prestar esclarecimentos na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas após ser acusado de estelionato por um grupo de clientes da empresa.

Dez pessoas acusam Guilherme de receber R$ 1 mil por pessoa e cancelar todas as reservas da viagem sem aviso. A viagem para o litoral brasileiro estava prevista para esta quinta-feira (23).

As vítimas foram em grupo até a agência e chamaram a Polícia Militar para registro do caso. O empresário prestou depoimento e foi liberado.

Guilherme disse em depoimento que autoridades de Arraial do Cabo (RJ) negaram a entrada do grupo na cidade devido ao número elevado de turistas e que o grupo de três-lagoense foi avisado do cancelamento da viagem. Porém, disse que o dinheiro do pacote será devolvido somente daqui a dois meses.

O aviso, segundo o grupo, teria sido feito nesta quinta.

A reportagem apurou que Arraial do Cabo tem 85% de ocupação da rede hoteleira. A lotação completa foi atingida apenas entre os dias 10 de dezembro e 6 de janeiro, segundo a Associação de Hotéis, Gastronomia e Turismo da cidade.

O empresário possui investigação policial por tráfico de drogas e está em liberdade condicional. Ele não quis falar com a reportagem.