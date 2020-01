GOLPE Dono de agência de viagem é acusado de estelionato Dez pessoas acusam o empresário de receber e não cumprir com o combinado

23 JAN 2020 - 17h:36 Por Alfredo Neto

Um empresário de 33 anos, dono de uma agência de viagem foi levado na tarde desta quinta-feira (23) para prestar esclarecimentos na Depac (Delegaci de Pronto Atendimento Comunitário).

Dez pessoas acusam o empresário de estelionato, as vítimas acusaram o empresário de receber o valor de 1mil reais, por pessoa e não avisar o grupo que a viagem estava cancelada desde sábado.

As dez vítimas foram até a agência de viagem no centro de Três Lagoas, e acionaram a Polícia Militar. O dono da agência de viagens foi levado para a Depac.

O empresário disse em sua defesa, que a cidade turística de Arraial do Cabo negou a entrada do grupo na cidade, e que ele teria avisado o grupo do cancelamento da viagem, mas que a devolução dos valores já depositados só será realizada após 60 dias

As vítimas disseram que foram avisadas sobre o cancelamento da viagem, faltando 6h para a viajem mas que na data de ontem, mesmo sabendo do cancelamento da viagem o empresário teria cobrado mais valores do grupo.

O empresário prestou depoimento e foi liberado.