TECNOLOGIA Dono de PS5 joga console na trituradora como um 'experimento' Apenas alguns felizardos conseguiram colocar as mãos nos consoles

7 DEZ 2020 - 08h:11 Por Redação

Desde seu lançamento em 12 de novembro, tem sido bem difícil encontrar um unidade do PS5 em estoque. Apenas alguns felizardos conseguiram colocar as mãos nos consoles, entre eles scalpers que dificultam a vida dos fãs e influenciadores digitais interessados em fazer unboxing ou análises sobre o dispositivo.

Só que a intenção desses influenciadores nem sempre é tão boa assim. Para YouTubers como o Captain Crunch, o objetivo é só jogar o PS5 em uma trituradora industrial para ver o que acontece.

Foi exatamente isso que ele fez em um de seus vídeos mais recentes, logo após receber o console em sua casa. O YouTuber já é conhecido por destruir vários outros aparelhos, incluindo smartphones, computadores e outros consoles.

O interessante é que Captain Crunch já começa o vídeo recomendando que aqueles que estão assistindo brinquem mais fora de casa em vez de ficar na frente do computador ou de um videogame. Um conselho bem interessante para se dar em meio de uma pandemia.

Brincadeiras à partes, muitas pessoas comentaram no vídeo que teria sido mais proveitoso doar o console para um hospital infantil do que destruí-lo sem muito propósito. O desgosto de quem assistiu o vídeo é ainda mais aparente quando vemos que ele conta com quatro vezes mais desaprovação do que curtidas no YouTube.

Pelo menos dá para dizer que o console resistiu bastante e teve que ser colocado no triturador diversas vezes antes ser vencido. Não bastasse o console, o YouTuber também destruiu seu controle e sua caixa.

Comente também o que acha que teria sido mais interessante de fazer com um PS5 extra em vez de destruí-lo. (Informações Tecmundo)