CRIME AMBIENTAL Dono de terreno é multado por invadir área de vizinho para plantar hortaliças Propriedade fica no bairro Jupiá, às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas

4 JUN 2020 - 09h:44 Por Kelly Martins

O proprietário de um terreno foi multado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) de Três Lagoas, no valor de R$ 5 mil, nesta quarta-feira (3). Ele teria invadido uma área vizinha e realizado terraplanagem, com derrubada de árvores e remoção da vegetação em uma área, localizada à margem do rio Paraná, no bairro do Jupiá. A PMA recebeu denúncia sobre o caso e constatou ainda que foi degradado matas ciliares do rio (Área de Preservação Permanente – APP).

De acordo com a polícia, o homem, de 56 anos de idade, foi encontrado na residência, que fica ao lado da propriedade do vizinho. Ele assumiu a responsabilidade pela infração e afirmou que o terreno vizinho à sua propriedade não lhe pertence. Porém, realizou a limpeza da área de menos de 1 hectare, afetando as matas ciliares do rio, que é protegida por lei, para plantar hortaliças no local.

As atividades foram realizadas sem autorização ambiental e foram interditadas. O homem responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção. Ele foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental um plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (Prada).