TRêS LAGOAS Donos de terrenos sujos são notificados Reclamações de terrenos sujos lideram reclamações na Ouvidoria

9 JAN 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

Basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com grande quantidade de terrenos baldios sujos, principalmente nesta época do ano, que é de muita chuva, e o mato cresce rápido.

Para evitar o surgimento de doenças como dengue e leishmaniose, oriunda da proliferação de mosquitos que também podem ocorrer em depósitos com água parada e sujeiras nesses terrenos, a Prefeitura de Três Lagoas retomou neste mês a fiscalização nas vias públicas.

De acordo com Gustavo Wenzel , diretor do Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas, inicialmente é feita a notificação ao proprietário do imóvel. Caso não seja providenciada a limpeza, é aplicada multa de 1% do valor venal do imóvel.

Após notificação, se o proprietário não tomou providências, a prefeitura limpa, e cobra do proprietário uma taxa de 1 UFIM (Unidade Fiscal de referência Municipal), que hoje está cotada em R$ 4,9, aplicada sobre o metro quadrado do imóvel.

No ano passado, reclamações de terrenos sujos foram as principais demandas do serviço da Ouvidoria da prefeitura.

O telefone da ouvidoria é (67) 3929-1488.