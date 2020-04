TRêS LAGOAS Doses da vacina H1N1 se esgotam e Exército é chamado para conter aglomeração Militares foram até um dos pontos de vacinação, em Três Lagoas, para controlar trânsito e evitar aglomeração

2 ABR 2020 - 09h:30 Por Kelly Martins

Militares da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea, em Três Lagoas, estão nos pontos da campanha de vacinação contra a gripe influenza e H1N1 para controlar o trânsito e aglomerações. Muitos idosos estão em longas filas desde o início da manhã desta quinta-feira (2ª) para receberem as doses. Porém, em alguns lugares, as vacinas já se esgotaram.

A situação provocou tumulto e irritação para muita gente que aguardava na fila. Até mesmo porque, nesta fase da campanha, as doses estão sendo aplicadas em 'drive thru'. Um desses locais é a Igreja Sagrado Coração de Jesus (Matriz). ÀS 6h30 da manhã, por exemplo, a quantidade de veículos já somava mais de 100. Mil doses foram disponibilizadas para esse ponto de vacinação e em duas horas de atendimento acabaram.

A Polícia Militar de Trânsito também esteve no local para dar orientação aos idosos.

Entenda mais

A retomada da campanha de vacinação contra a gripe ocorreu hoje. A Secretaria de Estado de Saúde repassou três mil doses para o município.

Além do sistema drive thru, as doses também foram aplicadas para os idosos que foram até o local e enfrentaram outra fila. Vale lembrar que a vacina contra gripe imuniza contra a Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra uma cepa da Influenza B. Nesta fase, somente os idosos, com mais de 60 anos, e profissionais da saúde podem receber a vacina.

LOCAIS

Os pontos de vacinação são: Escola "Ramez Tebet", Igreja Sagrado Coração de Jesus (Matriz) e Centro de Referência em Assistência Social e Educacional (Crase – "Coração de Mãe"). Cada ponto possui mil doses da vacina.

DOCUMENTAÇÃO

Para que idosos e profissionais a saúde sejam vacinados, é necessário apresentar um documento de identidade com foto para o primeiro grupo e, para o segundo, a carteira profissional ou outro documento que comprove a atuação no setor de saúde.

Confira vídeo