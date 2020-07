DOMINGO! Doutores da Alegria online traz muita diversão no 1° Festival Virtual Evento terá shows com Palavra Cantada, Toquinho e BPC

24 JUL 2020 - 07h:41 Por Redação

Os palhaços do Doutores da Alegria estarão realizando no domingo (26) o 1° Festival Virtual. O evento contara com muitas brincadeiras, gincanas, sorteio, interação com o público e até shows, com direito a Palavra Cantada, Toquinho e Beatles Para Crianças. E é GRÁTIS! O São Paulo para Crianças é o apoiador oficial do evento.

Com o lema “Os bons encontros não têm distância”, a transmissão rola em três plataformas: Facebook, Instagram e YouTube! É pra família toda, um dia para se divertir e nutrir as relações, pra brincar e aproximar! Ah, também rola uma homenagem aos avós, já que é o dia deles, né?!!

Para participar das atividades e da interação, inscreva-se acesse o link. Assim você garante presença, recebe todas as novidades e fica com acesso aos conteúdos exclusivos durante todo o evento.

Confira os horários

10h – Abertura: Wellington + Ronaldo (palhaço) + Marisa Orth;

10h20 – Manifesto (abertura do propósito);

10h25 – Delivery Besteirológico: Nilson (Café da Manhã);

10h27 – Pic Nic / Café da Manhã: 3 palhaços SP (Vera e Nereu) + 1 Recife (Luciana);

10h48 – Academia Fun Fit Roche: Márcio Atalla + 2 palhaços (Paulinha e Nilson);

11h18 – Esquete Doação de Sangue com Lucas: 1 palhaço (Ronaldo ou Juliana) + personagem Lucas da Roche;

11h20 – Show Musical Doutores da Alegria: Ronaldo + 5 palhaços (Filipe, Paola, Vera, Nereu e Nilson);

11h37 – Show Palavra Cantada: Interação entre Trem Maluco (primeira música);

11h53 – Jogo da Memória Roche: 2 palhaços (Paola e Filipe), interação ao vivo com o público;

12h03 – Cozinhando com o Chef: 1 palhaço (Vera) + Chef;

12h33 – Delivery Besteirológico Henrique (Desenho Animado): 1 palhaço;

12h36 – Desenho Cartoon + Palavra Chave: Cartoon Network – Irmão do Jorel;

12h56 – Esquete Lave suas Mãos: 1 Palhaço (Igor);

12h58 – Cabeça Dura tem Cura – Entrevista Dr. Fernando: Entrevista com Dr Fernando Gomes Neuro e Palhaços;

13h14 – Conta Causos Doutores: 2 palhaços SP (Laila e Gabi) + 1 palhaço Recife (Vagner);

13h38 – Homenagem aos avós: vídeo;

13h43 – Contação de Histórias: 2 palhaços Recife (Fabio Caio e Luciano);

14h04 – Desenho Cartoon + Palavra Chave: Cartoon Network (Urso sem Curso ou Mundo de Gumball);

14h24 – Show Musical Beatles para Crianças: 3 músicos + 2 cantores;

14h55 – Atividade Oficina com Daniel Warren (Sorteio): 2 palhacos (Igor e Sueli) + Daniel Warren;

15h15 – Gincana Doutores: 4 palhaços (Gabi, Raisa, Laila e Igor) + Ronaldo. Convidados: 5 pessoas ao vivo;

15h36 – Jogo da Memória: 2 palhaços (Raissa e Sueli), interação ao vivo com o público;

15h47 – Show Musical Toquinho: Toquinho e Camila;

16h47 – Momento Aquarela;

16h50 – Manifesto (amarração do propósito);

16h53 – Encerramento: Wellington + Ronaldo (palhaço) + Marisa Orth (a confirmar).

Programação

Picnic Doutores: reunir a família e as amizades pra celebrar a vida. Estender uma toalha, compartilhar alimentos e presenças. Experimentar um outro jeito de estar junto, de saborear o dia. Este é o clima do piquenique. Café da manhã temático com os palhaços dos Doutores da Alegria. A partir das 10h.

Academia Fun fit: a aula mais divertida do Brasil. Dois palhaços junto com um atleta, ensinando como fazer alongamentos. A ideia é que o momento seja divertido com pegadinhas feitas, pelos palhaços, no atleta.

Desenhos animados: uma programação especial com divertidos desenhos animados para todas as idades. Fique atento às palavras-chave durante a programação, elas valem prêmios!

Atividades ao vivo: palhaços e convidados trarão diferentes atividades para que o público participe ao vivo do Festival. Para isso basta se cadastrar.

Culinária criativa: aqui eles convidam um Chef de Cozinha pra preparar uma refeição especial. Você ainda pode aprender a receita e compartilhar com que desejar.

Contação de histórias: o contador de histórias cria imagens que ajudam a despertar as sensações e a ativar no ouvinte os sentidos. Assim, suas narrativas são carregadas de emoção e repletas de elementos significativos, como gestos, ritmo, entonação, expressão facial, silêncios.

Gincana com Doutores da Alegria: muita diversão e garantia de boas risadas. Aqui, os palhaços e o público participarão de provas de descompetitividade. Isso mesmo, nelas o que vale é colaboração e criatividade!

(Fonte: São Paulo para Crianças)