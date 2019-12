ESSA HONDA É MINHA! Doze competidores resistem a quase 14 horas de reality show Prova de resistência é realizada na praça Senador Ramez Tebet, no Centro

18 DEZ 2019 - 08h:05 Por Kelly Martins

O reality show “Essa Honda é Minha!” completa quase 14 horas e com 12 participantes resistentes na prova, na praça Senador Ramez Tebet, no Centro de Três Lagoas. Eles tentam levar para casa uma moto 0km e precisam resistir em cima de uma, sem colocar os pés no chão.

A prova iniciou às 18h23 de terça-feira (17) com 15 competidores. No entanto, a primeira a desistir foi a Kemelen Kauany Pereira, de 20 anos, após cinco horas e meia de prova. Pouco mais de uma hora depois foi a vez de Lidiane de Oliveira, de 28 anos, sair da competição, à 01h07. Às 04h15 foi a vez de Thiago Osvane Nascimento, de 24 anos.

Os participantes estão em uma estrutura montada na praça e seguem resistentes. Em 2018, o competidor Rômulo Pereira levou para casa uma moto após completar 67 horas de reality, que é uma ação do Grupo RCN de Comunicação e da Honda Mototrês.

Saiba quem continua na competição:

1 - FLÁVIA LUIZ DO NASCIMENTO - 24 ANOS

2 - ANDREIA LUIZA BARBARA - 47 ANOS

3 - SARA RAQUEL MOREIRA MELO - 24 ANOS

4 - SANDERSON ADRIEL DE SOUZA - 27 ANOS

5 - SILVANO MARQUES - 51 ANOS

6 - MATHEUS RODRIGUES - 20 ANOS

7 - LUCAS ALEXANDRE - 27 ANOS

8 - VÂNIA RAGINA - 45 ANOS

9 - GABRIAL ABRHÃO - 19 ANOS

10 - EVERTON DOS SANTOS - 31 ANOS

11 - EDUARDO DOS SANTOS - 18 ANOS

12 - ADEILTON DE ARAUJO - 24 ANOS