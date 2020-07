PANDEMIA Doze pessoas estão na UTI por conta da covid-19 em Três Lagoas A maioria está em leitos públicos e três deles possuem a suspeita da doença

24 JUL 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Subiu para 576 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Três Lagoas. Segundo o boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (24), mais 16 moradores testaram positivo para a doença Covid-19 nas últimas 24 horas.

Dezessete pessoas estão hospitalizadas, segundo consta no boletim. São 12 com diagnóstico positivo para Covid-19 e os cinco têm a suspeita da doença. Entre os casos confirmados, 3 estão em enfermaria pública. Além de 7 em UTI pública e 2 pacientes em um leitos particulares de UTI. Um deles é residente de Chapadão do Céu (GO). Entre os suspeitos, 3 estão em UTI pública e 2 em enfermaria pública.

Até o momento, são 576 casos confirmados com 187 casos ativos. Dez pessoas morreram pela Covid-19 e 379 estão recuperadas.

Os novos pacientes são 7 homens de 21 a 58 anos e 9 mulheres de 24 a 58 anos. Apenas um homem de 41 anos está em isolamento hospitalar. Os demais estão em isolamento domiciliar.

Há ainda outros 158 moradores que tiveram os sintomas da doença. coletaram amostras de exames e aguardam pelos resultados.