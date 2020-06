TRêS LAGOAS Drenagem e pavimentação vão beneficiar 27 bairros da cidade Prefeitura de Três Lagoas vai investir R$ 100 milhões em obras de pavimentação

20 JUN 2020 - 08h:10 Por Ana Cristina Santos

Uma das principais reivindicações dos moradores de Três Lagoas é o asfalto. A cidade ainda possui muitas ruas de terra, mas com as obras de pavimentação que serão iniciadas neste segundo semestre, Três Lagoas vai alcançar 68% de ruas asfaltadas, beneficiando 27 bairros, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto.

A licitação para as obras de drenagem e pavimentação está na fase final de conclusão e o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), deve autorizar o início dos serviços nos próximos dias.

Para a execução de 21 mil metros de pavimentação asfáltica e 14 mil de drenagem de águas pluviais, a administração municipal já tem disponível cerca de R$ 50 milhões, recursos próprios. Além de asfalto, obras de drenagem também estão previstas com esse montante que vai atender as seguintes ruas e bairros: Jardim Carandá, Morumbi, Novo Aeroporto, Jardim Dourados, Vila Nova, Santa Rita e ruas Yamakut.

Ruas importantes, que dão acesso a órgãos públicos serão pavimentadas. No Jardim Morumbi, por exemplo, as ruas Oscar Guimarães, João Carrato, e João Silva, nas proximidades das delegacias e Detran, serão pavimentadas. No bairro Novo Aeroporto, por exemplo, as ruas Baldomero Leituga, Antônio Estevam Leal, e Benedito Soares da Mota. Alguns bairros terão 100% das ruas asfaltadas.

FINANCIAMENTO

Já os recursos de financiamento, no valor de R$ 50 milhões, cujo convênio foi assinado no aniversário da cidade, 15 de junho, vão beneficiar 19 bairros da cidade com obras de drenagem de águas pluviais.

Os bairros que serão beneficiados são: Chácara Imperial: parte do Jardim da Oliveiras, Aeroporto, Jardim Moçambique, Jardim Guaporé, Jardim Esperança, Jardim da Violetas, Vila Haro, Itamaraty, Jardim Eunice, Guanabara, Jardim Taguaracy, Jamel Ville, Parque São Carlos, Nova Guanabara, Carioca, Jardim Planalto, Popular e parte do Osmar Dutra. Em épocas de chuvas, ruas desses bairros ficam alagadas.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, a previsão é de que no próximo mês esses projetos sejam encaminhados para a licitação e as obras sejam iniciadas ainda neste ano e executadas em dois anos. De acordo com o secretário, são 30 quilômetros de drenagem.