PRF Droga avaliada em R$1,3 é apreendida na BR-158 A droga estava armazenado em um veículo abandonado nas margens da rodovia

18 SET 2020 - 10h:30 Por Da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.305 Kg de maconha e 106 Kg de skunk, nesta quinta-feira (17), em Três Lagoas. Droga é avaliada em mais de R$ 1,3 milhão.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando receberam informações sobre um veículo danificado e abandonado no acostamento da rodovia. No local, a equipe um Hyundai/Veracruz, com placas de Maringá (PR), com uma das rodas quebradas. O condutor não foi encontrado.

Dentro do carro, os policiais encontraram 1.305,7 Kg (mil trezentos e cinco quilos e setecentos gramas) de maconha e 106,6 Kg (cento e seis quilos e seiscentos gramas) de skunk. Os ilícitos e o automóvel foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.