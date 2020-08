DOF Droga avaliada em R$ 50 milhões é apreendida em carreta bitrem Essa é a maior apreensão do entorpecente em Mato Grosso do Sul

27 AGO 2020 - 07h:30 Por Israel Espíndola

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF), grupamento da Polícia Militar realizou a maior apreensão de maconha em Mato Grosso do Sul. Foram apreendidas 33,3 toneladas do entorpecente. À apreensão aconteceu na última quarta-feira (26), na MS-166, em Maracaju.

Segundo informações do DOF, a droga estava carregada em um caminhão Bitrem numa estrada vicinal quando foi abordado pelos policiais militares do DOF. Dois homens que estavam no caminhão confessaram e foram presos. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Fronteira (Defron), em Dourados.

Está é a maior apreensão de drogas no Estado, a droga apreendida é avaliada em mais de R$ 50 milhões. Segundo o comandante do DOF, a apreensão de drogas na fronteira do Estado é de 146% maior comparado ao mesmo período de 2019.