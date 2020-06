CORONAVÍRUS Duas idosas com covid-19 estão internadas em Três Lagoas Além das duas mulheres com diagnóstico positivo para a doença, há um paciente internado com a suspeita

2 JUN 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Três estão internados, mas nenhum em leito de UTI - Arquivo/JP Duas idosas, uma de 86 e outra de 67 anos, estão internadas em leitos clínicos de enfermaria. As pacientes testaram positivo para o novo coronavírus no sábado, dia 30 de maio, quando foram hospitalizadas. Conforme consta no boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, uma das pacientes está internada em leito público e a outra em leito privado. Além das idosas com a covid-19, outro paciente com a suspeita da doença também está internado em um leito clínico do Sistema Único de Saúde (SUS). Os 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, estão descoupados, até o momento. Três Lagoas contabiliza 147 casos confirmados, segundo o último boletim. Em Mato Grosso do Sul, são 1.646 confirmações e tem 65 pacientes infectados hospitalizados. Sendo que 52 deles em leitos clínicos e 14 em leitos de UTI.

