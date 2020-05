ATUALIZAÇÃO Duas mulheres e uma criança morrem em acidente na BR 262 Acidente fatal aconteceu no início da manhã desta quinta-feira

21 MAI 2020 - 09h:35 Por Alfredo Neto

Foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros que as três vítimas fatais de um acidente na manhã desta quinta-feira (21) na rodovia BR 262, próximo ao distrito de Garcias, em Três Lagoas.

Duas mulheres e uma criança, morreram após uma colisão frontal entre o carro que elas estavam, contra uma carreta tri-trem. O Corpo de Bombeiros ainda está no local de difícil comunicação, mas a informação repassada é que as vítimas estavam no carro de cor preta, sentido Água Clara – Três Lagoas.

Não existe ainda uma informação oficial sobre as causas do acidente, mas uma provável tentativa de ultrapassagem não é descartada. A identidade das vítimas fatais, a placa do carro e o modelo ainda não foram divulgados.

O comando do Corpo de Bombeiros aguarda o retorno das equipes que ainda está no local para emitir uma nota, sobre este acidente que vitimou três pessoas em uma rodovia federal em Três Lagoas.