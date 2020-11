ACIDENTE Duas pessoas ficaram feridas após carro colidir em poste As vítimas tiveram fraturas expostas e foram levadas para o H.A

2 NOV 2020 - 20h:21 Por Alfredo Neto

Duas mulheres ficaram feridas após colidir um carro Fiat Uno, de cor branca, contra um poste na noite desta segunda-feira (2) na avenida Júlio Ferreira Xavier, antiga Ponta Porã, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

No veículo haviam apenas as duas mulheres que tiveram ferimentos serios, como fraturas expostas em pernas e várias escoriações pelo corpo. Uma das vítimas bateu com a cabeça contra o para-brisa e sofreu um desmaio no local.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, a unida de suporte avançado e suporte básico socorreram as duas mulheres para o H.A. (Hospital Auxiliadora), não foi encontrado documentação das vítimas e por estarem desorientadas, as vítimas não davam informações sobre a identidade e nem como teria ocorrido o acidente.

O poste de energia continuava energizado e foi necessário solicitar apoio do Corpo de Bombeiros por haver o risco de incêndio no veículo, também foi chamado a companhia responsável pela distribuição de energia (Elektro). A Polícia Militar também foi chamada e dentro do carro foi encontrado uma bolsa térmica com várias latas de cervejas geladas.