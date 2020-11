TRAGÉDIA Acidente entre caminhonete e carreta deixou duas pessoas mortas na MS 112 As vítimas eram de Castilho e o motorista da pick-up teria tentado desviar de uma anta quando houve a colisão

25 NOV 2020 - 10h:30 Por Alfredo Neto

Duas pessoas morreram na rodovia MS 112, após o carro em que elas viajam colidir de frente com uma carreta na noite desta terça-feira (24) entre o distrito de São Pedro, e o município de Inocência.

As vítimas estavam em uma pick-up S-10, o veículo era ocupado por mais duas pessoas na hora do acidente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas que atendeu a ocorrência e foi informado aos militares que o motorista da caminhonete teria se assustado com uma anta (animal silvestre da região) que cruzou a rodovia.

O motorista da pick-up teria tentado desviar do animal que acompanhou o mesmo sentido do veículo, a caminhonete bateu violentamente na anta que é um animal de grande porte, ficou descontrolado, invadiu a pista contraria e bateu de frente com um veículo de carga.

Com a força do impacto a caminhonete rodou na pista e parou no mato que margeia a estrada, dois ocupantes da pick-up, um homem de aproximadamente 50 anos, e um rapaz de 19 anos, ficaram presos nas ferragens e morreram no local devido a gravidade dos ferimentos, outros dois ocupantes da caminhonete foram socorridos para o Hospital de Inocência e não foi informado o estado de saúde dos sobreviventes, apenas que as vítimas eram da cidade de Castilho-SP.

O motorista do caminhão envolvido no acidente, não se feriu. Após constatar os óbitos no local, os militares do Corpo de Bombeiros preservaram a área até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil. Após o trabalho da perícia, os militares desencarceraram os corpos que foram liberados para a funerária de plantão leva-los para o Imol (Instituto de Medicina Odontologia Legal) e em seguida foram liberados para os familiares velar e realizar os sepultamentos na cidade de origem das vítimas.