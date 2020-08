PMA Duas pessoas são multadas em R$ 10 mil por incêndio e transporte de motosserras Fiscalização foi realizada PMA, em Três Lagoas, no fim de semana

10 AGO 2020 - 09h:05 Por Kelly Martins

Em uma operação nas propriedades rurais do município, Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas (PMA) autuaram uma proprietária rural por incêndio de material lenhoso. Também um empreiteiro por transporte de motosserras ilegais. O fato ocorreu neste domingo (9), em uma propriedade às margens da BR-158. A multa aplicada foi no valor de R$ 10 mil.

De acordo com a PMA, uma caminhonete foi abordada na fiscalização, na rodovia, e duas motosserras com sinais de uso recente foram encontradas. Além disso, tábuas de madeira aparentemente de eucalipto.

O proprietário do material e o condutor do veículo contaram que vinham de uma fazenda e que foram contratados para realizar cortes de árvores e exploração de madeira. A equipe da PMA foi até a fazenda e verificou a derrubada de diversas árvores de eucalipto, para as quais não há necessidade de autorização ambiental.

Porém, foi realizado uso do fogo nas raízes, galhadas e madeiras no local, sem autorização ambiental. Vale destacar que está proibida a licença para queimada neste período, bem como as motosserras não tinham a licença ambiental de porte e uso (LPU). As máquinas foram apreendidas.

O empreiteiro, residente em Três Lagoas, foi autuado administrativamente em R$ 2 mil pelo transporte das motosserras ilegais. Já a proprietária da fazenda, que mora em Araçatuba (SP), foi autuada administrativamente e multada em R$ 8 mil.