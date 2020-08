TRêS LAGOAS Duas pessoas são presas por conta de aglomeração e som alto Fato ocorreu durante fiscalização da equipe de enfrentamento da Covid-19

10 AGO 2020 - 07h:52 Por Kelly Martins

Duas pessoas foram presas neste fim de semana, em Três Lagoas, durante fiscalização de enfrentamento e combate a Covid-19. De acordo com a Vigilância Sanitária Municipal, os moradores estavam em um posto de combustível que atendia uma conveniência após o toque de recolher, que é às 21h. Dessa forma, o estabelecimento foi notificado e as pessoas presas pela Polícia Militar em razão do som alto e aglomeração.

“Os demais lugares receberam notificações verbais onde pedimos para as pessoas se recolherem para dentro de suas casas. A maioria dos bares já tinha recolhido as mesas do lado de fora às 21h ou tinha poucas pessoas terminando de comer”, disse o coordenador da Vigilância, Cristovam Bazan.

A fiscalização foi realizada pela equipe que integra a Polícia Militar, Polícia Civil e fiscais do “Três Lagoas de Olho no Coronavírus”, sob orientações do Ministério Público Estadual. Além dessas ações, a PM dispersou torcedores da mancha verde na frente de uma conveniência evitando assim aglomerações.