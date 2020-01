ATUALIZAÇÃO Duas vítimas fatal confirmadas até agora 12 pessoas continuam hospitalizadas em Andradina

26 JAN 2020 - 23h:56 Por Alfredo Neto

Dois homens foram mortos atropelados por homem enciumado após discussão na noite deste domingo (26) em Nova Independência-SP

As vítimas não teve a identidade revelada até este momento, uma morreu ainda no local, e a segunda foi resgatada com vida mas morreu a caminho da Santa Casa de Andradina.

As vítimas estavam em uma festa e foram mortas atropeladas por um homem que após uma crise de ciúmes, bateu na mulher e inconformado saiu da festa e jogou o carro contra as pessoas que estavam no local.

13 pessoas foram atropeladas, duas morreram, o motorista foi agredido por populares e preso com a chegada da polícia

