MENORES Força Tática apreende três menores arrombando tabacaria Dois dos menores já haviam sisos apreendidos pelo furto de 7 espingardas

29 MAR 2020 - 05h:57 Por Alfredo Neto

Três adolescentes dois homens e uma garota foram pegos em flagrante tentando furtar uma tabacaria na manhã deste domingo (29) na avenida Clodoaldo Garcia, bairro Santos Dumont, zona Sul de Três Lagoas.

A Polícia Militar chegou no exato momento em que o trio arrombava a porta para furtar essências, equipamentos e apetrechos para narguilés. Uma denuncia anônima auxiliou os militares a evitar o furto.

Entre o trio, dois adolescentes (masculinos) são os mesmos que furtaram sete espingardas de pressão no início do ano, em uma loja de caça e pesca no centro da cidade.

A garota que estava com os dois adolescentes, era a olheira e ficava na esquina dando suporte enquanto os dois garotos tentavam arrombar a loja.

Com os menores foram encontrados alicate para cortar cadeados, uma turqueza (alicate), uma chave de boca ( para força a porta) e seis mochilas para armazenar os produtos possivelmente furtados.

Como o trio não conseguiu furtar nenhum objeto, a Força Tática levou os três para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde os responsáveis serão contactos para buscar os menores.