FLAGRANTE Dupla é pega com moto furtada Polícia Militar chegou até o desmanche após denúncias anônimas

3 FEV 2020 - 12h:26 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar apreendeu um menor de 16 anos e prendeu um homem de 21 que estavam com uma moto roubada e outra com ordem judicial de busca e apreensão, no início da tarde desta segunda-feira (3), na rua Manoel Rodrigues Artez, bairro Santa Rita, zona Sul de Três Lagoas.

A dupla foi vista por vizinhos entrando em uma casa usada para consumo de drogas. A PM foi ao local e aplicou o flagrante. O menor, segundo a PM, tem várias passagens por furto e tráfico e foi apreendido, na semana passada, por tráfico, com mais dois adolescdentes. Todos foram liberados após prestarem esclarecimentos.

O maior negou ter furtado a motos. Disse apenas que vendeu o outro veículo ao menor para a retirada de peças. A Polícia Militar levou os dois e as motos para a 3ª Delegacia de Polícia Civil.