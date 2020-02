ROUBO Dupla em bicilcetas aborda pedestre e anuncia assalto Após simular estarem armados suspeitos exigiram a bolsa da vítima que não reagiu

11 FEV 2020 - 07h:56 Por Alfredo Neto

Um homem de 31 anos foi assaltado enquanto caminhava na tarde desta segunda-feira (10) pela rua Maria Guilhermina Esteves, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Três Lagoas.

À vítima contou para os policiais que atenderam à ocorrência, que dois homens em bicicletas o abordaram e um levou a mão na cintura, simulando estar armado um dos criminosos disse: “perdeu, perdeu passa a bolsa”.

Com medo, a vítima entregou a bolsa e os criminosos fugiram no sentido NOB (Novo Oeste do Brasil), a PM fez buscas pela região da NOB e praça dos Ferroviários, mas nenhuma pessoa que se encaixa-se nas características dos suspeitos foi encontrada.

À vítima registrou um boletim de ocorrência na 3ª Delegacia de Polícia Civil, que abriu um inquérito para descobrir a identidade dos responsáveis pelo roubo.