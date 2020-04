FURTO Dupla invade bar no centro e são presos em flagrante Um dos presos era de São Paulo e outro estava de saídinha no semiaberto

13 ABR 2020 - 11h:18 Por Alfredo Neto

Dois homens foram presos em flagrantefurtando cervejas e pinga em bar na madrugada desta segunda-feira (13) na rua Generoso Siqueira, no centro de Três Lagoas.

A Polícia Militar recebeu algumas denúncias de lojas que estariam sendo invadidas por uma dupla na madrugada desta segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar foi até o centro e localizou a dupla tentando fugir de um bar com duas sacolas.

A PM abordou os dois ladrões, um morador de rua de 49 anos que veio do estado de São Paulo, e confessou ter participado do furto, o andarilho relatou que durante o dia fica nos semáforos pedindo moedas e durante a noite realiza pequenos furtos pela região central.

O segundo preso tem 27 anos e é recém liberado do semiaberto de Três Lagos, o segundo homem pego furtando o bar, disse que é viciado em crack e que acabou de sair do sistema penitenciário da cidade, beneficiado por uma decisão judicial por conta da proibição de aglomerações, por conta da pandemia do Sars Covid-19.

Após confessar o crime e ser recuperado os produtos furtados, os dois foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), os dois foram presos em flagrante pelo crime de furto e levados para o Presídio de Segurança Média.

A dupla vai responder por furto qualificado, invasão de propriedade e descumprimento de ordem judicial (ao descumprir as regras de isolamento pelo qual foram beneficiados pela liberdade judicial)

A vítima uma mulher de 46 anos foi informada sobre o furto, após comparecer no local a vítima acompanhou a Polícia Militar até a Depec.