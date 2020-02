INSEGURANÇA Dupla invade casa e ameaça adolescentes durante roubo Após ameaçar adolescentes e roubar objetos dupla invade um segunda casa e comete furto

21 FEV 2020 - 09h:35 Por Alfredo Neto

Duas adolescentes foram assaltadas após uma dupla de ladrões invadirem à residência onde as jovens residem nesta quinta-feira (20) na rua José Corrêa da Silveira, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

Às vítimas estavam na casa quando os ladrões arrombaram a porta da residência e invadiram o imóvel, os criminosos ameaçaram as adolescentes e roubaram um celular e um rádio. Testemunhas avistaram os autores do roubo pulando o muro na fuga e chamaram a Polícia Militar.

Enquanto os militares pegavam os dados dos autores com as vítimas, uma ligação para o telefone 190 da Polícia Militar, relatava de um furto à poucos metros do local, na rua Das Marias, no mesmo bairro.

Para os militares a testemunha informou a características dos ladrões e era à mesma dos criminosos que teriam invadido a casa e ameaçado as menores para cometer o roubo, os policiais foram até o local onde estaria acontecendo o furto, mas os dois ladrões conseguiram fugir levando uma bicicleta e um botijão de gás.

As duas ocorrências foram registradas da Terceira Delegacia de Polícia Civil, que já abriu um inquérito para identificar e prender os suspeitos pelo roubo e furto.