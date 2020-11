ROUBO Dupla invade casa e armados com faca rouba TV de idoso A vítima chegou a ser ameaçada de morte pelos criminosos

19 NOV 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

Um idoso de 64 anos, teve seu televisor roubado após ter a casa invadida por uma dupla de ladrões que armados com uma faca anunciaram o roubo na noite desta quarta-feira (18), o crime aconteceu na rua Mizael Garcia Moreira, bairro Paranapungá, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima contou na delegacia que estava em sua residência por volta das 19h, quando ouviu um barulho no quintal e levantou para ver o que era. O idoso contou que ao abrir a porta do fundo avistou dois homens na varanda, um aparentando ter 18 anos e o outro mais ou menos 40 anos.

Após aberta á porta, o idoso foi rendido pela dupla que utilizando uma faca, ameaçou a vítima dizendo que se ele reagisse, ele morreria. Depois de dominar a vítima, os ladrões roubaram uma TV de 26 polegadas e fugiram. A Polícia Militar foi chamada e fez buscas pelo local, mas ninguém com as características dos ladrões foi avistado durante as rondas.

O idoso procurou a Depec (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde registrou um boletim de ocorrência e que será encaminhado para à Primeira Delegacia de Polícia Civil, responsável pela área Norte da cidade.