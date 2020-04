FURTO Dupla invade tabacaria furtam essências e fogem A Polícia Militar foi chamada mas ninguém foi preso

23 ABR 2020 - 10h:21 Por Alfredo Neto

Um comerciante de 53 anos foi vítima de furto na madrugada desta quinta-feira (23) na avenida Fillinto Miller, no bairro Bom Jesus da Lapa, zona Norte de Três Lagoas.

A vítima que é proprietária de uma tabacaria procurou a delegacia para registrar o furto, o crime aconteceu no inicio da madrugada. E o comerciante foi avisado por populares do crime.

A Polícia Militar foi avisada pelo telefone 190 que dois homens estariam forçando a porta da tabacaria, ao chegar no local os militares não encontraram os suspeitos que já haviam fugido largando um pé-de-cabra para trás.

O comerciante foi contactado e avisado através dos militares do furto ocorrido, após calcular os prejuízos, vítima e os policiais foram para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) registrar o boletim de ocorrência, consta no boletim de ocorrência que foram furtados da tabacaria uma grande quantidade de essências, algumas moedas que estavam no caixa registrador, e alguns narguilés.