OPORTUNIDADE Durante isolamento social, Senac oferece 6 cursos técnicos a distância Entre as áreas estão: técnico em administração, logística, qualidade e design de interiores

14 MAI 2020 - 07h:35 Por Kelly Martins

Em tempos de pandemia do coronavírus, as aulas presenciais ficam suspensas, mas o período também pode se tornar produtivo e uma oportunidade para enriquecer os conhecimentos em cursos de atualização profissional. Por isso, o Senac retomou alguns cursos na modalidade à distância e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho no site da instituição.

As vagas são para os cursos de técnico em administração, logística, qualidade, recursos humanos, design de interiores e transações imobiliárias. As aulas também começam no mês de junho e os cursão são pagos. Os valores estão disponíveis na página do Senac, assim como a programação completa de cada curso.

O diploma de técnico de ensino médio tem validade nacional e é assegurado àqueles que realizarem a conclusão do curso técnico do Senac.