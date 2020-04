CADúNICO Dúvidas sobre o Auxílio Emergencial? Montamos um guia para te ajudar É o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda para a seleção de beneficiários

12 ABR 2020 - 15h:00 Por Marcus Moura

AVocê precisa receber o Auxílio Emergencial anunciado pelo Governo Federal e não sabe como proceder? Calma, nós conversamos com a advogada previdenciarista Juliane Penteado, além pesquisar em sites oficiais do governo, e montamos um guia passo a passo tirando as dúvidas que costumam surgir sobre o tema.

Como sei que faço parte dos 25 millhões de brasileiros que têm direito ao auxílio?

Se você é autônomo, MEI (Microempreendedor Individual), contribuinte individual do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), ou não possui cadastro no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) é preciso baixar o aplicativo Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal. Ele está disponível na internet e nas lojas de aplicativos de celulares, PlayStore e AppleStore. Nele, você vai responder uma série de perguntas que determinarão se você se enquadra no perfil necessário para receber os R$ 600 do auxílio.

Já recebo bolsa-família, posso pedir o Auxílio Emergencial? Corro o risco de perder meu benefício?

Se você já recebe o Bolsa Família não precisa se preocupar com o cadastro, pois você já está na lista do CadÚnico e o pagamento acontecerá de forma automática. Para os beneficiários que recebem um valor menor que R$ 600, a troca para o Auxílio Emergencial será feita de forma automática por três meses. A mulher que sustentar o lar sozinha terá direito a R$ 1.200. Após este período, o valor do benefício volta a ser o praticado antes da pandemia. Não, você não corre o risco de perder seu benefício se optar pelo Auxílio Emergencial.

Como sei se estou inscrito no CadÚnico?

Quem não tem certeza se está registrado no Cadastro Único pode consultar pelo app Meu Cadunico. Basta informar o CPF para descobrir a situação de cadastro. A estimativa é que 15 a 20 milhões de pessoas tenham direito.

Estou na fila do INSS para receber o auxílio-doença, tenho direito ao Auxílio Emergencial?

Com a Lei 13.982 de 2 de abril de 2020, o INSS foi autorizado pelo governo a antecipar um salário-mínimo de pagamento por três meses as pessoas que estão na fila para receber o auxílio-doença.

Estou na fila para receber o BPC, o que devo fazer?

Os idosos com 65 anos, ou mais e deficientes de baixa renda que já estão na fila do INSS para recebimento do Benefício de Prestação Continuada também receberão um adiantamento. Entretanto, neste caso, o valor é de R$ 600. Para ter direito ao BPC é preciso que a renda familiar média por pessoa seja menor que R$ 261,25.