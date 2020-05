RECOMENDAÇÃO É fake mensagem que fala em multa para quem for flagrado sem máscara em Três Lagoas Uso é obrigatório para entrar estabalecimentos e é recomendável durante o caminho

5 MAI 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Para quem precisa sair de casa, a primeira recomendação é: máscara no rosto. Reforçar a importância da proteção facial tem sido tão falada nas últimas semanas que tem gente até pensando que é uma obrigação. Na verdade, é uma recomendação e em Mato Grosso do Sul a exigência é que ela seja usada sempre que entrar em um estabelecimento privado.

Se está dirigindo ou caminhando, não precisa obrigatoriamente utilizar a máscara. As autoridades estaduais e municipais ressaltam que, se possível, já saia de casa usando a sua. Mas se quiser entrar em algum estabelecimento, precisa vestir a máscara. Só que em outros estados, como São Paulo, a recomendação virou lei. Um decreto publicado hoje e anunciado ontem determina que todos usem a máscara em qualquer lugar. Seja no transporte público ou no particular, por exemplo. E aí, já tem fake news confundindo a cabeça do três-lagoense.

Tem mensagem falsa circulando na web antes mesmo de o decreto ser anunciado pelo governador de São Paulo. O texto fala que será multado o motorista que for flagrado dirigindo sem a máscara. Diz ainda que o condutor perderá 3 pontos na carteira.

A obrigatoriedade do uso da máscara ainda não é uma realidade em Mato Grosso do Sul e tampouco em Três Lagoas. Mas a medida não é descartada pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Resende. “Pode virar lei. Até lá, usem a máscara. As pessoas tem resistência em seguir orientações. Até o dia em que a Covid-19 acometer um familiar”, declarou.

