É MENTIRA! É fake news cadastro para 'Vale Gás Natalino' da prefeitura Falso informativo tem circulado nas redes sociais e em grupos de WhatsApp

24 NOV 2020 - 15h:00 Por Kelly Martins

A Prefeitura de Três Lagoas informou que é falso e que não tem relação alguma com um informativo que está circulando em redes sociais e em grupos de WhatsApp, indicando a existência de um cadastro para um programa chamado “Vale Gás Natalino 2020”.

De acordo com a prefeitura, além de ser falso, o link compartilhado para o suposto cadastro não pode ser acessado. Por outro lado, pode ser malicioso e prejudicial para quem clicar.

Apesar do informativo não indicar que seja da Prefeitura de Três Lagoas, dá indícios de que se trata de assistência social e algumas pessoas podem cair em golpe ou passar dados pessoais. A administração municipal disse ainda que “todo programa ou ação municipal parte de mídias oficiais e sempre constam no Portal Oficial do Município pelo www.treslagoas.ms.gov.br”, consta trecho da nota//

Abaixo imagem do fake news que está circulando em Três Lagoas: