OPERAÇÃO HÓRUS, E mais maconha é apreendida pela PM O motorista após perder o controle do veículo conseguiu fugir num milharal

8 JUL 2020 - 11h:11 Por Israel Espíndola

Apreensão de 735kg de maconha e 18,5kg de skunk acApreensão de 735kg de maconha e 18,5kg de skunk aconteceu na MS-379, na noite de terça-feira, no município de Rio Brilhante. As informações são da Polícia Militar Rodoviária que realizava fiscalização no trecho da BR-163 com a MS-379, ao avistar o veículo Renault Duster ordenou a parada, no entanto o motorista desobedeceu e empreendeu em fuga.

Na perseguição o motorista do Renaul Duster perdeu o controle do veículo e acabou parando numa plantação de milho, o homem conseguiu fugir pelo milharal. Em vistoria ao veículo os policiais encontraram diversos tabletes de maconha e sacos de skunk. Constataram também que o veículo ostentava placas falsas, sendo que as verdadeiras são de Belo Horizonte (MG), não possuindo registro de roubo/furto. Foi realizado cerco policial, mas até o momento o autor não foi localizado.

A droga e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.