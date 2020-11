POLÍTICA É preciso harmonia e equilíbrio com o Executivo’, diz vereador Câmara Municipal tem 17 vereadores e 14 parlamentares já teriam manifestado apoio ao novato

28 NOV 2020 - 07h:20 Por Kelly Martins

Cotado para assumir a presidência da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), vereador mais votado nas eleições de 2020, destaca que é necessário haver “harmonia e equilíbrio” entre o Legislativo e Executivo. Segundo o parlamentar, essa conduta é primordial para as aprovações de projetos e até mesmo para que os vereadores exerçam a função de fiscalizadores.

“É uma missão de poder independente, mas, ao mesmo tempo, é importante que os 17 vereadores da Casa estejam juntos e unidos para resgatarmos a credibilidade perante a população. Acredito que essa seja a nossa primeira responsabilidade”, pontuou.

]Cassiano Maia é médico e foi eleito com 2.167 votos. É a primeira vez que concorre a um cargo eletivo e surge como o favorito da bancada do partido para ocupar a presidência, compondo a base de apoio ao prefeito reeleito Ângelo Guerreiro (PSDB). Os tucanos conseguiram eleger cinco vereadores e possuem a maior bancada no Legislativo.

O vereador informou que já conseguiu o apoio de 14 vereadores para presidir o Legislativo Municipal com um orçamento anual de R$ 25 milhões. Ele enfatiza que é importante colocar em pauta os principais “gargalos” de Três Lagoas, que são macrodrenagem, pavimentação e saúde.

“Esses são os principais problemas enfrentados pelos moradores e é necessário ainda ter um olhar mais profundo quanto o assunto é saúde pública. E se eu conseguir chegar à presidência da Câmara posso contribuir ainda mais com a cidade e população”, concluiu.

Cassiano Maia tem 44 anos, é natural de Três Lagoas. Na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, Cassiano iniciou como secretário de Saúde, depois de Finanças, e secretário Geral. Por último, desincompatibilizou do cargo de secretário e esteve á frente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Depois do PSDB, a segunda maior bancada na Câmara é do MDB e DEM. Cada um elegeu três vereadores. Solidariedade e PDT elegeram 2 vereadores, cada. O Republicanos e Podemos elegeram um vereador, cada.