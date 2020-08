ELEIÇÕES DE 2020 ‘É preciso transparência nos gastos públicos’, diz Ênio de Souza Tenente -coronel Ênio de Souza é pré-candidato a prefeito de Três Lagoas pelo PSL

1 AGO 2020 - 13h:00 Por Ana Cristina Santos

Dando sequência a séria de entrevistas com os pré-candidatos à prefeito de Três Lagoas, o segundo entrevistado desta semana do jornal RCN Notícias da TVC canal-13.1 e Cultura FM 106.5, foi o ex- comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel, Ênio de Souza. Graduado em segurança pública, formado em Direito, com pós graduação na área, Ênio de Souza tem 23 anos de profissão. É casado, evangélico, defende a linha de direita, e o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ênio disse que decidiu disputar a Prefeitura de Três Lagoas por estar preparado, e ter conhecimento em gestão. Além disso, destacou que, caso eleito, pretende formar uma equipe técnica, com pessoas capacitadas para cada área. Para Ênio, é preciso administrar a cidade com responsabilidade. Destacou que, por ser militar, é disciplinado, e executa o projeto que foi elaborado. Adiantou que já está trabalhando na elaboração do Plano de Governo. A primeira meta, caso eleito, será a de fazer uma auditoria nas contas da prefeitura. Para ele, falta transparência nos gastos públicos.

Para Ênio, falta transparência nos gastos públicos na gestão atual. O pré-candidato destacou que, muitas cidades no interior do Estado de São Paulo, têm arrecadação inferior a de Três Lagoas, mas são cidades bem urbanizadas, e com infraestrutura.

Ênio avalia que a gestão de Três Lagoas é temerária e que falta um pouco mais de cuidado com o dinheiro público. Citou como exemplo, o último processo seletivo para a contratação de professores que, na visão dele, teve “erro grosseiro que jamais poderia acontecer”.

O pré-candidato do PSL disse que um dos critérios para sair candidato foi o de abrir mão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. “Nós entendemos que é um dinheiro público, que tem que estar investido na saúde, na educação e não para político fazer farra”, destacou.

Ênio adiantou que os pré-candidatos a vereador do PSL são pessoas novas na política. Para ele, é preciso renovação.